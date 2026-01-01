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Filmography
Norma Argentina
Norma Argentina
Kinoafisha
Persons
Norma Argentina
Norma Argentina
Norma Argentina
Date of Birth
1 January 1948
Age
78 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.1
El resultado del amor
(2007)
Filmography
6.1
El resultado del amor
Resultado del amor, El
Drama
2007, Argentina
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