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Анар Аббасов
Анар Аббасов
Anar Abbasov
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Анар Аббасов
Anar Abbasov
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Дата рождения
8 февраля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Анара Аббасова
Родился 8 февраля 1975 года. Баку, СССР (Азербайджан).
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Фильмография Анара Аббасова
Битва
драма
2019, Россия
7.0
Амун
драма
2016, Россия
5.0
Бетховен
документальный
2009, Россия
0.0
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28 августа 2020 16:31
Фильм «Амун» покажут на «Ленфильме»
18 октября в кинотеатре «Ленфильма» состоится показ и обсуждение картины Анара Аббасова «Амун». Начало в 18.00. Сюжет закручивается вокруг Петра, который отправляется в
Написать
15 октября 2017 22:08
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Стала известна октябрьская программа дискуссионной площадки на «Ленфильме», в рамках которой проходят кинопоказы, обсуждения картин с экспертами и выступления джаз-групп. 4 октября в
Написать
2 октября 2017 18:24
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