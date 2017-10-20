«Амун»: Рецензия Киноафиши

За жизнь платить нужно жизнью

С неистовством и остервенением, на которые способны только самые ярые скептики, Петр ищет некоего Амуна – святого старца, живущего на Горе Искушения в Иерихоне. Он столь упрямо и неумолимо движется к своей цели, преодолевая все преграды, что, как кажется, старается не столько сына спасти, сколько понять, зачем он вообще живет в этом мире, где правду ото лжи отделяет только сила веры.

У Анара Аббасова получился довольно неоднозначный во всех смыслах фильм. В «Амуне» достаточно как неожиданных находок и позитивных сторон, так и недостатков. В первую очередь бросается в глаза довольно интересное режиссерское решение в отношении актерского каста, в котором подавляющее количество персонажей – мужские; единственный женский персонаж – Маша (Ольга Филимонова) – в повествовании появляется вживую только под самый конец фильма.

Кадр из фильма «Амун»

Сценарно «Амун» построен на переплетении двух линий: настоящего, где Петр ищет этого самого Амуна, и прошлого. Если с первой линией все понятно, то вторая, раскрывающая завязку произведения, дается в качестве воспоминаний, в которых его сын Илья носится с голубем, которого сам же и подстрелил. Логика ребенка в данном эпизоде не особо понятна: сам же зарядил пневматическое ружье, сам же прицелился, выстрелил в птицу, а после побежал каяться отцу и дедушке. Испуг, страх и чувство вины появляются у Владимира Торопова после, по мере раскрытия морального противостояния атеиста-Петра и его верующего отца. Странные ненастоящие «похороны» голубя дедушки и отсутствие всякой синхронии между ним и его собственным сыном компенсирует только введение философской темы, что за жизнь платить нужно жизнью и, быть может, это не совсем то чудо, которое хочется человеку. Данный аспект представлен неожиданно глубоко и на конфликте – двух характеров, двух религиозных позиций и самое яркое, двух судеб, Петра и его отца.

Кадр из фильма «Амун»

Трясущаяся камера оставляет смутные впечатления: с одной стороны, под печальные звуки контрабаса передается напряженность момента и зритель физически, с болью в глазах ощущает всю тяжесть блужданий главного персонажа по пустыне; с другой стороны, у людей со слабым вестибулярным аппаратом подобные операторские решения могут вызвать легкие приступы тошноты. Но, в целом, довольно приятно наблюдать за постоянно пребывающей в движении камерой, плавно ведущей взгляд зрителя от мальчика к голубю, а не играющая переходами и монтажом, как было бы в любом другом фильме.

Кадр из фильма «Амун»

Довольно забавно сочетание диалогов в стиле «Господь видит все» и «давай лезь, сука! Вот дебил!»; ругательства, которые раз за разом выдает Петр, ложатся бальзамом на душу. Хороший, трудный, хоть и несколько дерганный персонаж Филимонова, органично мимикрирующий под бедуина, может вполне рассчитывать на сочувствие и сопереживание, а сильный, нестандартный финал фильма вытягивает как минимум смысловую составляющую на довольно высокий уровень. В целом, «Амун» - фильм неплохой, немного трудный, но приятный для восприятия.

Потапова Галина

Расписание и покупка билетов на фильм «Амун»