Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марсьяль Реб Martial Rèbe
Киноафиша Персоны Марсьяль Реб

Марсьяль Реб

Martial Rèbe

Дата рождения
4 сентября 1888
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
9 февраля 1978
Место рождения
Севр, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Тереза Ракен 7.3
Тереза Ракен (1953)

Фильмография Марсьяль Реб

Жанр
Год
Тереза Ракен 7.3
Тереза Ракен Therese Raquin
драма, мелодрама 1953, Франция / Италия
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше