Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Марсьяль Реб
Martial Rèbe
Киноафиша
Персоны
Марсьяль Реб
Марсьяль Реб
Martial Rèbe
Дата рождения
4 сентября 1888
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
9 февраля 1978
Место рождения
Севр, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
7.3
Тереза Ракен
(1953)
Фильмография Марсьяль Реб
Жанр
Все
Драма
Мелодрама
Год
Все
1953
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.3
Тереза Ракен
Therese Raquin
драма, мелодрама
1953, Франция / Италия
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
Брагин ушел из СК в 5 сезоне «Первого отдела», но зрителям смешно: в такой поворот сложно поверить
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667