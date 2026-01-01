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Нахо Тода
Naho Toda
Киноафиша
Персоны
Нахо Тода
Нахо Тода
Naho Toda
Дата рождения
13 марта 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Хиросима, Япония
Рост
165 см
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Путешественник
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.0
Неестественная смерть
(2018)
6.8
Остров забвения. Харука и волшебное зеркало
(2010)
Фильмография Нахо Тода
8
Неестественная смерть
драма, криминал, мини-сериал, дорама
2018, Япония
6.8
Остров забвения. Харука и волшебное зеркало
Oblivion Island
анимация, приключения, семейный, фэнтези, аниме
2010, Япония
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