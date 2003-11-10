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Николай Волков-мл. Nikolay Volkov
Киноафиша Персоны Николай Волков-мл.

Николай Волков-мл.

Nikolay Volkov

Дата рождения
3 октября 1934
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
10 ноября 2003
Место рождения
Одесса, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Семнадцать мгновений весны 8.6
Семнадцать мгновений весны (1973)
Впервые замужем 7.3
Впервые замужем (1979)
Луной был полон сад 7.3
Луной был полон сад (2000)

Фильмография Николай Волков-мл.

МУР есть МУР 5.7
МУР есть МУР
криминал, детектив 2004, Россия
Радости и печали маленького лорда 7.1
Радости и печали маленького лорда Radosti i pechali malenkogo lorda
семейный 2003, Россия
Крот 7.1
Крот
драма, криминал, мистика 2001, Россия
Луной был полон сад 7.3
Луной был полон сад Lunoy byl polon sad
мелодрама 2000, Россия
5.5
Я свободен, я ничей Ya svoboden, ya nichey
мелодрама 1994, Россия
6.3
Канувшее время Kanuvshee vremya
драма 1989, СССР
7.3
Сын Syn
драма 1987, СССР
Вера 5.9
Вера Vera
драма, исторический 1986, СССР
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