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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Николай Волков-мл.
Nikolay Volkov
Киноафиша
Персоны
Николай Волков-мл.
Николай Волков-мл.
Nikolay Volkov
Дата рождения
3 октября 1934
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
10 ноября 2003
Место рождения
Одесса, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.6
Семнадцать мгновений весны
(1973)
7.3
Впервые замужем
(1979)
7.3
Луной был полон сад
(2000)
Фильмография Николай Волков-мл.
5.7
МУР есть МУР
криминал, детектив
2004, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Радости и печали маленького лорда
Radosti i pechali malenkogo lorda
семейный
2003, Россия
7.1
Крот
драма, криминал, мистика
2001, Россия
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.3
Луной был полон сад
Lunoy byl polon sad
мелодрама
2000, Россия
5.5
Я свободен, я ничей
Ya svoboden, ya nichey
мелодрама
1994, Россия
6.3
Канувшее время
Kanuvshee vremya
драма
1989, СССР
7.3
Сын
Syn
драма
1987, СССР
5.9
Вера
Vera
драма, исторический
1986, СССР
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