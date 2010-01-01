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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Намрата Купер
Namrata Singh Gujral
Киноафиша
Персоны
Намрата Купер
Намрата Купер
Namrata Singh Gujral
Дата рождения
26 февраля 1976
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
1 a Minute
(2010)
3.6
5 свадеб
(2018)
Фильмография Намрата Купер
3.6
5 свадеб
5 Weddings
драма, мелодрама, комедия
2018, США
6.6
1 a Minute
1 a Minute
драма
2010, США
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