Награды и номинации Сони Брага

Золотой глобус 1995 Золотой глобус 1995
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1986 Золотой глобус 1986
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Номинант
