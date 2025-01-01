Меню
Нильс Арден Оплев
Награды
Niels Arden Oplev
О персоне
Фильмография
Награды
BAFTA 2011
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Берлинале 2006
Лучший полнометражный фильм
Победитель
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2006
Лучший детский фильм
Победитель
Берлинале 1996
Золотой берлинский медведь
Номинант
