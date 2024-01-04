Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Айла Алган
Айла Алган
Ayla Algan
Дата рождения
25 октября 1936
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
4 января 2024
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Герой триллеров, Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Он тоже меня любит
(2001)
5.6
New Dawn Fades
(2024)
Фильмография Айла Алган
Жанр
Все
Драма
Триллер
Год
Все
2024
2001
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.6
New Dawn Fades
Yeni Safak Solarken
триллер
2024, Германия / Италия / Нидерланды / Норвегия / Турция
6.2
Он тоже меня любит
O da beni seviyor
драма
2001, Турция / Венгрия
