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Фильмография
Эсе Экси
Ece Ekşi
Киноафиша
Персоны
Эсе Экси
Эсе Экси
Ece Ekşi
Дата рождения
17 марта 1989
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Стамбул, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.2
Он тоже меня любит
(2001)
Фильмография Эсе Экси
6.2
Он тоже меня любит
O da beni seviyor
драма
2001, Турция / Венгрия
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