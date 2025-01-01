Меню
Ангела Шанелек
Награды
Награды и номинации Ангелы Шанелек
Angela Schanelec
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Ангелы Шанелек
Каннский кинофестиваль 2004
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 1998
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Берлинале 2023
Лучший сценарий
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Берлинале 2019
Лучший режиссер
Победитель
Лучший фильм
Номинант
