Мариза Орт
Marisa Orth
Дата рождения
21 октября 1963
Возраст
62 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Сан-Паулу, Бразилия
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтическая актриса, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Когда-то это был футбол...
(1998)
6.8
Не курить
(2009)
6.7
Нормальные
(2003)
Фильмография Мариза Орт
6.8
Не курить
E Proibido Fumar
мелодрама, драма, триллер
2009, Бразилия
6.7
Нормальные
Os Normais - O Filme
комедия
2003, Бразилия
7.3
Когда-то это был футбол...
Boleiros – era uma vez o futebol …
комедия, спорт
1998, Бразилия
