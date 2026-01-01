Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Marisa Orth
Marisa Orth
Kinoafisha
Persons
Marisa Orth
Marisa Orth
Marisa Orth
Date of Birth
21 October 1963
Age
62 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Comedy actress, Romantic actress, Dramatic actress
Popular Films
7.2
Boleiros - Era Uma Vez o Futebol...
(1998)
6.8
Smoke Gets in Your Eyes
(2009)
6.7
So Normal
(2003)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Romantic
Sport
Thriller
Year
All
2009
2003
1998
All
3
Films
3
Actress
3
6.8
Smoke Gets in Your Eyes
E Proibido Fumar
Romantic, Drama, Thriller
2009, Brazil
6.7
So Normal
Os Normais - O Filme
Comedy
2003, Brazil
7.3
Boleiros - Era Uma Vez o Futebol...
Boleiros – era uma vez o futebol …
Comedy, Sport
1998, Brazil
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree