Marisa Orth

Marisa Orth

Date of Birth
21 October 1963
Age
62 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Comedy actress, Romantic actress, Dramatic actress

Popular Films

Boleiros - Era Uma Vez o Futebol... 7.2
Boleiros - Era Uma Vez o Futebol... (1998)
Smoke Gets in Your Eyes 6.8
Smoke Gets in Your Eyes (2009)
So Normal 6.7
So Normal (2003)

Filmography

Genre
Year
Smoke Gets in Your Eyes 6.8
Smoke Gets in Your Eyes E Proibido Fumar
Romantic, Drama, Thriller 2009, Brazil
So Normal 6.7
So Normal Os Normais - O Filme
Comedy 2003, Brazil
Boleiros - Era Uma Vez o Futebol... 7.3
Boleiros - Era Uma Vez o Futebol... Boleiros – era uma vez o futebol …
Comedy, Sport 1998, Brazil
