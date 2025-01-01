Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Анастасия Попова
Награды
Награды и номинации Анастасии Поповой
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Анастасии Поповой
BAFTA 2024
Current Affairs
Номинант
Зрители думали, что это конец: почему Годзилла не убил Конга в последней битве?
Два месяца учил «штандартенфюреров» и напрасно: кто озвучил Гелу Месхи в сериале «Берлинская жара»
Торин, Фили и Кили погибли, но что стало с остальными гномами? Только в книгах Толкина можно узнать их судьбу
Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет
Насмешки вместо слез: Гибель Ибрагима – один из самых жутких моментов «Великолепного века», но россиянам его не жаль от слова совсем
«Ближе к всех к оригиналу»: «Август» с Безруковым переплюнул «В августе 44-го» — сравнения с «Ночным дозором» были неспроста
«Добро пожаловать в Дерри» прямо связан с худшей экранизацией Кинга в истории? В книгах намеков не было, но теперь – новый канон
Джин-Ву, транс и самый сильный солдат: 3 сезон «Поднятия уровня» обязан исправить одну из главных ошибок манхвы
В чем Бикович круче Деппа? Что не так с котом? Сравниваем российскую «Алису в Стране чудес» с шедевральными фильмами Бертона
Две крепости в фильмах «Властелин колец» совсем не такие как у Толкина: Джексон специально поменял канон, но фанаты возмущаются зря
Тарантино презирает «Оно», зато эту экранизацию Кинга считает одним из лучших фильмов в истории – шокирует даже полвека спустя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667