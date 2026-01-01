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Фильмография
Эрик Боссик
Eric Bossick
Киноафиша
Персоны
Эрик Боссик
Эрик Боссик
Eric Bossick
Дата рождения
1 января 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Фантастический герой
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
6.0
Человек-пуля
(2009)
Фильмография Эрик Боссик
6
Человек-пуля
Tetsuo: The Bullet Man
фантастика, боевик
2009, Япония
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