Награды и номинации Ральф Ричардсон

Оскар 1985 Оскар 1985
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1950 Оскар 1950
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Каннский кинофестиваль 1962 Каннский кинофестиваль 1962
Лучший актер
Победитель
Лучший актер
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
Best British Actor
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
Best British Actor
Номинант
 Best British Actor
Номинант
