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Нестор Киршнер
Néstor Kirchner
Киноафиша
Персоны
Нестор Киршнер
Нестор Киршнер
Néstor Kirchner
Дата рождения
25 февраля 1950
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
27 октября 2010
Место рождения
Рио-Гальегос, Аргентина
Популярные фильмы
7.2
К югу от границы
(2009)
Фильмография Нестор Киршнер
7.2
К югу от границы
South of the Border
документальный
2009, США
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