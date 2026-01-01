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Манабу Осио Manabu Oshio
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Манабу Осио

Manabu Oshio

Дата рождения
6 мая 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Карта звуков Токио 6.6
Карта звуков Токио (2009)

Фильмография Манабу Осио

Жанр
Год
Карта звуков Токио 6.6
Карта звуков Токио Map of the Sounds of Tokyo
драма 2009, Испания
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