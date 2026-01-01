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Скоро в прокате «Омен. Обличие зла»
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О персоне
Фильмография
Манабу Осио
Manabu Oshio
Киноафиша
Персоны
Манабу Осио
Манабу Осио
Manabu Oshio
Дата рождения
6 мая 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.6
Карта звуков Токио
(2009)
Фильмография Манабу Осио
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2009
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.6
Карта звуков Токио
Map of the Sounds of Tokyo
драма
2009, Испания
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