Майкл Редгрейв
Награды
Награды и номинации Майкла Редгрейва
Michael Redgrave
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Майкла Редгрейва
Оскар 1948
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1951
Лучший актер
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
Best British Actor
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
Best British Actor
Номинант
