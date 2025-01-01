Вместо Доа теперь Чимен, а Омер связался с мафией: что ждет «Клюквенный щербет» в 114 серии

В России снимут сказку «Садко»: Анна Пересильд сыграет Забаву, а кем будут Никита Кологривый и Николай Валуев?

В культовой американской фантастике 90-х «Вавилон-5» нашли советский след: а все благодаря Сьюзен Ивановой

Гроб, порт, кладбище, Устинов: зря выключили «Константинополь» после первых серий – финал вытянул сериал на оценку 4+

И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию

Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме

Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

«Будете изнывать от нетерпения»: первые отзывы уже намекают — у «Злой: Часть 2» сильная сторона всего одна, и это не сценарий

«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина