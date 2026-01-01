Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Алан Кросланд
Alan Crosland
Алан Кросланд
Алан Кросланд
Alan Crosland
Дата рождения
10 августа 1894
Возраст
41 год
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
16 июля 1936
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Популярные фильмы
6.4
Певец джаза
(1927)
Фильмография Алан Кросланд
6.4
Певец джаза
The Jazz Singer
драма, мюзикл, мелодрама
1927, США
