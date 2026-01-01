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Фильмография
Эмили Джойс
Emily Joyce
Киноафиша
Персоны
Эмили Джойс
Эмили Джойс
Emily Joyce
Дата рождения
12 апреля 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.1
Льюис
(2006)
8.1
Обед в пятницу вечером
(2011)
6.5
Сказки для взрослых
(2008)
Фильмография Эмили Джойс
8.1
Обед в пятницу вечером
комедия, семейный
2011, Великобритания
6.2
Универсальный солдат: Возрождение
Universal Soldier: Regeneration
боевик, фантастика, драма
2009, США
Смотреть трейлер
6.5
Сказки для взрослых
драма, комедия, фэнтези, мини-сериал
2008, Великобритания
8.1
Льюис
драма, криминал
2006, Великобритания
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