Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Эмили Джойс Emily Joyce
Киноафиша Персоны Эмили Джойс

Эмили Джойс

Emily Joyce

Дата рождения
12 апреля 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Льюис 8.1
Льюис (2006)
Обед в пятницу вечером 8.1
Обед в пятницу вечером (2011)
Сказки для взрослых 6.5
Сказки для взрослых (2008)

Фильмография Эмили Джойс

Обед в пятницу вечером 8.1
Обед в пятницу вечером
комедия, семейный 2011, Великобритания
Универсальный солдат: Возрождение 6.2
Универсальный солдат: Возрождение Universal Soldier: Regeneration
боевик, фантастика, драма 2009, США
Смотреть трейлер
Сказки для взрослых 6.5
Сказки для взрослых
драма, комедия, фэнтези, мини-сериал 2008, Великобритания
Льюис 8.1
Льюис
драма, криминал 2006, Великобритания
Показать еще
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
Скупаю пледы в Fix Price за 79 рублей и режу на квадраты: 10 применений, ради которых беру их по несколько штук
Хозяйки зря часами трут унитаз: эксперт назвал способ убрать старый налёт и мочевой камень за пару подходов
РЕН ТВ идёт за аудиторией НТВ: осенью выходят «Спецы» — новый сериал о бойцах ФСБ — «Невскому» готовят конкурента?
Летний ветерок, закат... и тест по советскому кино: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с героями на балконе
«Девчата», конечно, шикарный фильм, но эти 3 киноляпа невозможно развидеть — забавно и нелепо одновременно
После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома
В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка
Колоссальный ляп «Нового дня» всплыл после премьеры: даже в старых «Человеках-пауках» до такого не доходило
«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации
«Концовка получилась удачной»: смело включайте «Ведьму» — дораму, которая в своё время стала №1 на Netflix в 2025 году
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше