Сериал «Сказки для взрослых» – это британская фэнтези-комедия, представляющая собой антологию современных сказочных экранизаций. Все события разворачиваются в XX и XXI веке и приправлены щепоткой английского юмора. Теннисист-недотепа Джимми мечтает стать известным спортсменом, но не может справиться с этим без помощи сверхъестественных сил. Уборщица Синди представляет себя на месте Золушки. Домохозяйка Шеннон с головой уходит в любимый сериал, а молодые музыканты создают рок-группу «Серенький козлик».