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Постер к сериалу Сказки для взрослых
Постер к сериалу Сказки для взрослых
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Киноафиша Сериалы Сказки для взрослых

Сказки для взрослых (2008 - 2008)

Fairy Tales
Год выпуска 2008
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут
О чем сериал

Сериал «Сказки для взрослых» – это британская фэнтези-комедия, представляющая собой антологию современных сказочных экранизаций. Все события разворачиваются в XX и XXI веке и приправлены щепоткой английского юмора. Теннисист-недотепа Джимми мечтает стать известным спортсменом, но не может справиться с этим без помощи сверхъестественных сил. Уборщица Синди представляет себя на месте Золушки. Домохозяйка Шеннон с головой уходит в любимый сериал, а молодые музыканты создают рок-группу «Серенький козлик».

В ролях
В ролях
Джеймс Несбитт
Джеймс Несбитт
Джеральдин Джеймс
Джеральдин Джеймс
Лиз Уайт
Лиз Уайт
Чарити Уэйкфилд
Чарити Уэйкфилд
Харриет Уолтер
Харриет Уолтер
Максин Пик
Максин Пик
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сказки для взрослых - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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