Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Персоны
Вольфганг Штаудте
Награды
Награды и номинации Вольфганг Штаудте
Wolfgang Staudte
О персоне
Награды
Награды и номинации Вольфганг Штаудте
Каннский кинофестиваль 1961
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1957
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1955
Silver Lion
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1947
Grand International Award
Номинант
Берлинале 1964
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1960
Золотой берлинский медведь
Номинант
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