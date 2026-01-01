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Награды и номинации Вольфганг Штаудте

Wolfgang Staudte
Награды и номинации Вольфганг Штаудте
Каннский кинофестиваль 1961 Каннский кинофестиваль 1961
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1957 Каннский кинофестиваль 1957
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1955 Венецианский кинофестиваль 1955
Silver Lion
Победитель
OCIC Award - Honorable Mention
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1947 Венецианский кинофестиваль 1947
Grand International Award
Номинант
Берлинале 1964 Берлинале 1964
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1960 Берлинале 1960
Золотой берлинский медведь
Номинант
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