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Постер сериала Жены в бегах
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Киноафиша Сериалы Жены в бегах

Жены в бегах (2022 - 2022)

La Rebelión 18+
Год выпуска 2022
Страна Мексика
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 39 минут
Стрим-сервис ViX+
Продолжительность сериала 3 часа 54 минуты

О чем сериал

Жена честолюбивого политика Моника вынуждена жить в тени мужа, но роль домохозяйки ей не по вкусу. И даже дочь-подросток считает, что она увязла в болоте. Роковой встряской для Моники станет встреча со школьными подругами, куда неожиданно приходит Ивонна – бывшая заводила и душа компании. Она рассорилась с одноклассницами много лет назад. Теперь у неё есть к ним смелое предложение – просто взять и уехать навстречу приключениям, оставив позади старые обиды, нелюбимых мужчин и неустроенные карьеры. Но эта дерзкая авантюра принимает опасный оборот. 

В ролях
В ролях
Арасели Арамбула
Даниэла Вега
Даниэла Вега
Ана Серрадилья
Ана Серрадилья
Далекса
Алехандро де ла Мадрид
Алексия Александр
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Сезоны
Жены в бегах - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
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