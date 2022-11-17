Жена честолюбивого политика Моника вынуждена жить в тени мужа, но роль домохозяйки ей не по вкусу. И даже дочь-подросток считает, что она увязла в болоте. Роковой встряской для Моники станет встреча со школьными подругами, куда неожиданно приходит Ивонна – бывшая заводила и душа компании. Она рассорилась с одноклассницами много лет назад. Теперь у неё есть к ним смелое предложение – просто взять и уехать навстречу приключениям, оставив позади старые обиды, нелюбимых мужчин и неустроенные карьеры. Но эта дерзкая авантюра принимает опасный оборот.