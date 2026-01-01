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Награды и номинации Кларенс Браун

Clarence Brown
Награды и номинации Кларенс Браун
Оскар 1947 Оскар 1947
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1946 Оскар 1946
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1944 Оскар 1944
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1931 Оскар 1931
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1930 - 2 Оскар 1930 - 2
Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1935 Венецианский кинофестиваль 1935
Best Foreign Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1948 Венецианский кинофестиваль 1948
Grand International Award
Номинант
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