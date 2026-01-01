Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Персоны
Кларенс Браун
Награды
Награды и номинации Кларенс Браун
Clarence Brown
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Кларенс Браун
Оскар 1947
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1946
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1944
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1931
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1930 - 2
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1935
Best Foreign Film
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1948
Grand International Award
Номинант
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