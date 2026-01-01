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Фильмография
Ютта Гюнтер
Jutta Günther
Киноафиша
Персоны
Ютта Гюнтер
Ютта Гюнтер
Jutta Günther
Дата рождения
20 мая 1938
Возраст
88 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.4
Я и моя жена
(1953)
Фильмография Ютта Гюнтер
6.4
Я и моя жена
Ich und meine Frau
комедия
1953, Австрия
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