Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Награды
Маргрет Вильялмсдоттир
Margrét Vilhjálmsdóttir
Киноафиша
Персоны
Маргрет Вильялмсдоттир
Маргрет Вильялмсдоттир
Margrét Vilhjálmsdóttir
Дата рождения
10 марта 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Рейкьявик, Исландия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.5
Мама Гого
(2010)
6.3
Не разлей вода
(2006)
6.2
Свадьба белой ночью
(2008)
Фильмография Маргрет Вильялмсдоттир
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2010
2008
2006
2002
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
6.5
Мама Гого
Mamma Gógó
драма
2010, Германия / Исландия / Норвегия / Швеция
6.3
Свадьба белой ночью
Brúðguminn / Brudguminn
драма
2008, Исландия
Смотреть трейлер
6.3
Не разлей вода
Thiker than water
драма
2006, Исландия / Дания / Германия
5.1
Соколы
Fálkar
драма
2002, Исландия / Великобритания / Франция / Германия / Норвегия
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667