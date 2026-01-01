Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маргрет Вильялмсдоттир Margrét Vilhjálmsdóttir
Киноафиша Персоны Маргрет Вильялмсдоттир

Маргрет Вильялмсдоттир

Margrét Vilhjálmsdóttir

Дата рождения
10 марта 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Рейкьявик, Исландия
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Мама Гого 6.5
Мама Гого (2010)
Не разлей вода 6.3
Не разлей вода (2006)
Свадьба белой ночью 6.2
Свадьба белой ночью (2008)

Фильмография Маргрет Вильялмсдоттир

Жанр
Год
Мама Гого 6.5
Мама Гого Mamma Gógó
драма 2010, Германия / Исландия / Норвегия / Швеция
Свадьба белой ночью 6.3
Свадьба белой ночью Brúðguminn / Brudguminn
драма 2008, Исландия
Смотреть трейлер
Не разлей вода 6.3
Не разлей вода Thiker than water
драма 2006, Исландия / Дания / Германия
Соколы 5.1
Соколы Fálkar
драма 2002, Исландия / Великобритания / Франция / Германия / Норвегия
«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы
Очень мало, но очень дорого: сколько серий будет во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»
История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности
Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник
3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Избалованный гаденыш»: легендарный мульт про попугая Кешу спустя годы признали ярой «антисоветчиной»
Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше