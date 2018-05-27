Мелодраматический мини-сериал «Горизонты любви» – это история о красивой молодой женщине по имени Варвара, которая готовится стать матерью. Ее супруг Геннадий служит водителем, а она нелегально подрабатывает уличным продавцом овощей. Они живут душа в душу. Но однажды начальник из-за полицейской облавы отпустил Варю пораньше домой. Вернувшись, женщина застала своего мужа с любовницей. Шокированная Варя уезжает к родителям. Вскоре она узнает, что владелец торговой точки увольняет ее без обещанной декретной выплаты.