Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Горизонты любви
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Горизонты любви
Горизонты любви (2018 - 2018) Горизонты любви 16+
Год выпуска 2018
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Україна
Телеканал Домашний
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Мелодраматический мини-сериал «Горизонты любви» – это история о красивой молодой женщине по имени Варвара, которая готовится стать матерью. Ее супруг Геннадий служит водителем, а она нелегально подрабатывает уличным продавцом овощей. Они живут душа в душу. Но однажды начальник из-за полицейской облавы отпустил Варю пораньше домой. Вернувшись, женщина застала своего мужа с любовницей. Шокированная Варя уезжает к родителям. Вскоре она узнает, что владелец торговой точки увольняет ее без обещанной декретной выплаты.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Даниил Белых
Даниил Белых
Любомирас Лауцявичюс
Любомирас Лауцявичюс
Наталья Батрак
Наталья Батрак
Марина Денисова
Дмитрий Сарансков
Дмитрий Сарансков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Горизонты любви - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Приложение киноафиши