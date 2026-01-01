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Фильмография
Леопольд Хайниш
Leopold Hainisch
Киноафиша
Персоны
Леопольд Хайниш
Леопольд Хайниш
Leopold Hainisch
Дата рождения
2 ноября 1891
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
21 февраля 1979
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.0
Венские девушки
(1949)
6.5
Где моя дочь?
(1943)
Фильмография Леопольд Хайниш
7
Венские девушки
Wiener Madeln
биография, мюзикл
1949, Германия / Австрия
6.5
Где моя дочь?
Lache Bajazzo
драма
1943, Германия
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