Правду узнал лишь на смертном одре: что скрывала жена от главного балагура СССР

Актер Никита Подгорный считался главным весельчаком и балагуром советского кино. Никто из его близких и коллег не мог и подумать, что артисту уготован трагический конец.

Подгорный всегда был душой компании. До сих пор в Малом театре, где он служил, вспоминают его шутки и добрые розыгрыши. Зрителям Никита Владимирович запомнился по фильмам «Идиот», «Братья Карамазовы», «И снова Анискин», «Осенний марафон».

Актер мог сыграть еще массу ролей, если бы его жизнь не оборвалась так рано — Подгорный скончался в 51 год. Все началось с того, что Никиту Владимировича стали мучить боли в спине. Врачи выявили остеохондроз и прописали курс лечения: уколы, массаж, физиотерапия.

Однако эти меры не помогли. Боль не отступала, а работа давалась все тяжелее. Жене Подгорного Ольге Чуваевой удалось показать его хорошим врачам, которые выявили у артиста рак легких в неоперабельной стадии — шансов на выздоровление практически не было.

Супруга решила скрыть диагноз от актера и сочинила легенду, что ничего страшного нет, поэтому нужно продолжать лечение. Подгорный верил, что скоро поправится, однако ему становилось все хуже. Позднее Никита Владимирович понял, что дело не в остеохондрозе. С каждым днем он угасал и таял, а правду о своем диагнозе Подгорный узнал уже на смертном одре. Его не стало в 1982 году.