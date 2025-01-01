Меню
Фил Лорд
Награды
Награды и номинации Фила Лорда
Phil Lord
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Фила Лорда
Оскар 2019
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
Оскар 2024
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 2022
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая режиссура комедийного сериала
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Best Animated Featured Film
Победитель
Best Animated Featured Film
Победитель
Feature Film
Победитель
Feature Film
Победитель
BAFTA 2015
Лучший анимационный полнометражный фильм
Победитель
BAFTA 2014
Best Feature Film
Победитель
BAFTA Kids Vote - Feature Film
Номинант
BAFTA 2024
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
