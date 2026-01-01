Спектакль Матрёшки-Кудапрёшки

Новая версия спектакля "Матрёшки-Кудапрёшки" от Юрия Грымова

Режиссер Юрий Грымов представляет обновленную версию спектакля "Матрёшки-Кудапрёшки" — пронзительной истории, раскрывающей тонкий и хрупкий мир женской души. В этом спектакле каждая героиня имеет свою уникальную и трогательную историю, что делает спектакль особенно живым и эмоциональным.

Звездный состав спектакля

Спектакль отличается звездным составом артистов. В главной роли — приглашенная звезда театра "Сатирикон" Лика Нифонтова, которая впечатляет своим исполнением. Вот некоторые из других исполнителей:

Матрёшка-космонавт — народная артистка России Лика Нифонтова

Матрёшка-космонавт — Валерия Королева

Матрёшка с музыкальным образованием — Мария Орлова

Матрёшка-кудапрёшка — Надежда Меньшова

Харон Харонович Харонян — заслуженный артист России Леонид Трегуб

Гермес — Александр Горелов

Гектор — Константин Конушкин

Хромой — Денис Игнатов

Славик — Богдан Щукин

Володя — Шамиль Мухамедов

Инженер прикованный — Алексей Багдасаров

Солдаты спектакля

Артисты, исполняющие роли солдат, также составляют важную часть спектакля:

Роман Зубрилин

Евгений Казак

Александр Колесников

Константин Конушкин

Евгений Невар

Александр Толмачев

Не упустите шанс увидеть эту глубоко прочувствованную интерпретацию женских судеб и уникальные образы героинь, которые навсегда останутся в вашей памяти!