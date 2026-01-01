Спектакль Матрёшки-Кудапрёшки

Матрёшки-Кудапрёшки
Постановка
Модерн 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
О спектакле

Новая версия спектакля "Матрёшки-Кудапрёшки" от Юрия Грымова

Режиссер Юрий Грымов представляет обновленную версию спектакля "Матрёшки-Кудапрёшки" — пронзительной истории, раскрывающей тонкий и хрупкий мир женской души. В этом спектакле каждая героиня имеет свою уникальную и трогательную историю, что делает спектакль особенно живым и эмоциональным.

Звездный состав спектакля

Спектакль отличается звездным составом артистов. В главной роли — приглашенная звезда театра "Сатирикон" Лика Нифонтова, которая впечатляет своим исполнением. Вот некоторые из других исполнителей:

  • Матрёшка-космонавт — народная артистка России Лика Нифонтова
  • Матрёшка-космонавт — Валерия Королева
  • Матрёшка с музыкальным образованием — Мария Орлова
  • Матрёшка-кудапрёшка — Надежда Меньшова
  • Харон Харонович Харонян — заслуженный артист России Леонид Трегуб
  • Гермес — Александр Горелов
  • Гектор — Константин Конушкин
  • Хромой — Денис Игнатов
  • Славик — Богдан Щукин
  • Володя — Шамиль Мухамедов
  • Инженер прикованный — Алексей Багдасаров

Солдаты спектакля

Артисты, исполняющие роли солдат, также составляют важную часть спектакля:

  • Роман Зубрилин
  • Евгений Казак
  • Александр Колесников
  • Константин Конушкин
  • Евгений Невар
  • Александр Толмачев

Не упустите шанс увидеть эту глубоко прочувствованную интерпретацию женских судеб и уникальные образы героинь, которые навсегда останутся в вашей памяти!

Режиссер
Юрий Грымов
В ролях
Лика Нифонтова
Мария Орлова
Валерия Королева
Надежда Меньшова
Леонид Трегуб

Июнь
4 июня четверг
19:00
Модерн Москва, Спартаковская пл., 9/1
от 2500 ₽

