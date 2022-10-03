Правду об «идеальном» браке звезды «Ликвидации» раскрыл Машков: вышло случайно

Актриса Лика Нифонтова нечасто мелькает на экранах. Самой запоминающейся ее работой стала роль Норы, возлюбленной главного героя, Давида Гоцмана, в сериале «Ликвидация», где она сыграла в паре с актером Владимиром Машковым.

В фильм Нифонтова попала неслучайно – картинку снял ее супруг, режиссер Сергей Урсуляк. Правда, поблажек от мужа артистка не получала.

«Мне гораздо спокойнее с другими. В работе с Сережей постоянно кажется, что надо сделать все быстрее, чтобы он не тратил на меня много времени… Когда работаю с Сережей, кажется, что я постоянно недотягиваю. На съемках «Ликвидации» коллеги даже смеялись над мужем из-за его предвзятого ко мне отношения. А Володя Машков не раз заступался за меня: «Сережа, почему ты не даешь ей собраться с мыслями и требуешь сиюминутных результатов?», – приводит слова звезды портал «Культурология» .

Именно поэтому Лика Нифонтова не так часто появляется в проектах мужа.