Дата публикации: 24 ноября 2011
Фанатки на завтрак не остаются – После года, проведенного в США в качестве студентки по обмену, 17-летняя Лила возвращается домой в Германию, где влюбляется в привлекательного молодого человека по имени Криц. То чего Лила изначально не знала: за год ее отсутствия в Германии появилась молодежная супер-популярная группа, в одночасье добившаяся огромного успеха среди подростков. Слава группы еще не дошла до США, но в Германии они стали мегазвездами, а солистом группы как раз и является Криц. Когда Лила узнает об этом, трудности неизбежны. К тому же, Криц разделяет чувства Лилы к превеликому ужасу своего менеджера: по контракту Крицу запрещено иметь подружек, так это испортит его имидж одинокого красавчика. Есть ли шанс у любви Лилы и Крица?
7.0 Фанатки на завтрак не остаются
Фанатки на завтрак не остаются комедия, мелодрама, 2010, Германия
