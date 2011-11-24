Фанатки на завтрак не остаются
– После года, проведенного в США в качестве студентки по обмену, 17-летняя Лила возвращается домой в Германию, где влюбляется в привлекательного молодого человека по имени Криц. То чего Лила изначально не знала: за год ее отсутствия в Германии появилась молодежная супер-популярная группа, в одночасье добившаяся огромного успеха среди подростков. Слава группы еще не дошла до США, но в Германии они стали мегазвездами, а солистом группы как раз и является Криц. Когда Лила узнает об этом, трудности неизбежны. К тому же, Криц разделяет чувства Лилы к превеликому ужасу своего менеджера: по контракту Крицу запрещено иметь подружек, так это испортит его имидж одинокого красавчика. Есть ли шанс у любви Лилы и Крица?
