Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Филип Гласс
Награды
Награды и номинации Филипа Гласса
Philip Glass
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Филипа Гласса
Оскар 2007
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Оскар 2003
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Оскар 1998
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая музыка к фильму
Победитель
Золотой глобус 2003
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
Anthony Asquith Award for Film Music
Победитель
Рейтинг от Collider : «Я плюю на ваши могилы» и еще 9 хорроров для тех, у кого крепкие нервы
Среди криминальных драм в России есть особенные проекты: эти 3 сериала обсуждают больше остальных
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667