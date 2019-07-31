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Постер сериала Петербург. Любовь. До востребования
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Киноафиша Сериалы Петербург. Любовь. До востребования

Петербург. Любовь. До востребования (2019 - 2019)

Peterburg. Lyubov. Do vostrebovaniya 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Петербург. Любовь. До востребования» – это история, основанная на кинокартине Иосифа Хейфица «День счастья». В центре событий – провинциальная девушка Светлана, которая переехала в Санкт-Петербург. В новом городе героине начали оказывать знаки внимания сразу двое мужчин. Один из них, геолог Федор, берет Свету в жены. Супруги живут в шикарном загородном доме, который постепенно становится для девушки «золотой клеткой». В это время она встречает интеллигентного доктора Березкина...

В ролях
В ролях
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Эра Зиганшина
Эра Зиганшина
Наталья Бурмистрова
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Петербург. Любовь. До востребования - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
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