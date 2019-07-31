Российский мелодраматический сериал «Петербург. Любовь. До востребования» – это история, основанная на кинокартине Иосифа Хейфица «День счастья». В центре событий – провинциальная девушка Светлана, которая переехала в Санкт-Петербург. В новом городе героине начали оказывать знаки внимания сразу двое мужчин. Один из них, геолог Федор, берет Свету в жены. Супруги живут в шикарном загородном доме, который постепенно становится для девушки «золотой клеткой». В это время она встречает интеллигентного доктора Березкина...