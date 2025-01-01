Меню
Награды и номинации Николаса Мейера

Оскар 1977 Оскар 1977
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Miniseries
Номинант
 Outstanding Miniseries
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984 Primetime Emmy Awards 1984
Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Writing in a Special Program - Drama or Comedy - Original Teleplay
Номинант
