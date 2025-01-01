Меню
Патриция Розема
Награды
Награды и номинации Патриции Роземы
Patricia Rozema
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Патриции Роземы
Каннский кинофестиваль 1987
Иностранный фильм
Победитель
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Classical Music-Dance Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Берлинале 1995
Золотой берлинский медведь
Номинант
