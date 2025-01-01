Да, во Второй квартальной бойне Хеймитч одержал победу и бросил вызов Капитолию: но вот как дорого ему это обошлось

Если «Константинополь» до сих пор не отпустил, вот еще 3 российских исторических сериала: все вышли в 2024 году

Зря все хвалят «Великолепный век»: есть исторический сериал из Турции, который зрители ценят больше — и рейтинги это подтверждают

Это тот самый недостающий пазл: в «Очень странные дела» вернули давно забытого персонажа — плохие новости для Векны

46 лет назад людей лишили 2-х серий «Места встречи»: почему сцены с пасынком Высоцкого «сократили» перед ТВ-премьерой

«Я просто в шоке»: Хью Джекман назвал 4 своих любимых фильма – ни одной новинки, но у каждого рейтинг 8,1+

Чем закончились «Покемоны»: спустя 25 лет Эш пришел к чемпионству, «Ван-Пису» такой трогательный финал только снился

«Неугодная» Одесса: военный фильм с Высоцким цензура СССР забраковала на 20 лет – великий артист так и не дожил до премьеры

Кузякин - подлец, Шурик - больно правильный: и только этот герой оказался самым унылым в советском кино (по мнению ИИ)

Доктор Дум всего лишь прикрытие: главным злодеем фильма «Мстители: Судный день» станет известный всем персонаж