Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Самсон Самсонов
Награды
Награды и номинации Самсона Самсонова
Samson Samsonov
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Награды
Награды и номинации Самсона Самсонова
Каннский кинофестиваль 1963
Лучшее воспоминание потрясающего мир эпоса
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1955
Silver Lion
Победитель
Pasinetti Award
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1996
Полнометражный фильм
Номинант
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