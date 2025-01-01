Меню
Шарль Буайе
Награды
Награды и номинации Шарль Буайе
Charles Boyer
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Шарль Буайе
Оскар 1943
Honorary Award
Победитель
Honorary Award
Победитель
Оскар 1962
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1945
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1939
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1938
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1974
Особое упоминание
Победитель
Золотой глобус 1953
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1957
Best Continuing Performance by an Actor in a Dramatic Series
Номинант
