Персоны
Кеке Палмер
Награды
Награды и номинации Кеке Палмер
Keke Palmer
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Кеке Палмер
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Host for a Game Show
Победитель
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Host for a Game Show
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2023
Лучший актёр или актриса в кинофильме
Номинант
Лучшая комедийная роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
