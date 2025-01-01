Меню
Персоны
Дэвид Сигел
Награды
Награды и номинации Дэвид Сигел
David Siegel
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дэвид Сигел
Сандэнс 2001
Драматургия
Номинант
Драматургия
Номинант
Сандэнс 1994
Драматургия
Номинант
Драматургия
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2021
Премия "Платформа"
Номинант
Премия "Платформа"
Номинант
