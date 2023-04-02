Этот фильм с намеками на эротику покорил СССР: зрители шли на него толпами

Картину «Еще раз про любовь» советские зрители увидели в 1968 году. Фильм Георгия Натансона стал настоящим хитом, однако руководство страны было категорически против выхода ленты на экраны.

Как оказалось, в истории любви физика Электрона Евдокимова и бортпроводницы Натальи Александровой цензоры увидели намеки на эротизм. Им, например, не понравилось, что главная героиня остается у Евдокимова ночевать, едва познакомившись с ним. И в первую же ночь признается ему в любви.

Но, несмотря на недовольство, власти все равно разрешили Натансону снять картину. В итоге лента стала лидером проката: ее посмотрело более 40 миллионов зрителей. Поклонники были в восторге от честной истории, написанной молодым драматургом Эдвардом Радзинским, и особенно хвалили подбор главных актеров. Фильм получил множество наград на международных фестивалях, а Татьяне Дорониной журнал «Советский экран» присудил звание «Лучшей актрисы года».