Постер сериала Девичий лес
1 постер
Киноафиша Сериалы Девичий лес

Девичий лес (2019 - 2019)

Devichij les 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Однако в личной жизни девушки не так всё гладко. Вот уже несколько лет Алла встречается с влиятельным прокурором Акимовым, который всё обещает ей светлое будущее и развод с женой. Уставшая от вечного обмана, героиня решается, наконец, порвать болезненные отношения с трусливым любовником. О чём Алла и сообщает ему по телефону. Разговор происходит странно: Акимов говорит о какой-то опасности, грозящей Алле. Девушка не воспринимает слова всерьёз. Но вернувшись вечером домой, она с ужасом обнаруживает на пороге тело бывшего возлюбленного. Алла становится главной подозреваемой в убийстве прокурора. Чтобы доказать невиновность, девушка начинает собственное расследование произошедшего. Очень скоро Алла понимает, что во всём как-то замешано таинственное сообщество, которое посещает вдова Акимова Раиса.

В ролях
Геннадий Смирнов
Владимир Шевельков
Евгений Славский
Татьяна Ткач
Руслан Барабанов
Алексей Нилов
Алексей Нилов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Девичий лес - Сезон 1 Сезон 1
2019, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
