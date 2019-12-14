Однако в личной жизни девушки не так всё гладко. Вот уже несколько лет Алла встречается с влиятельным прокурором Акимовым, который всё обещает ей светлое будущее и развод с женой. Уставшая от вечного обмана, героиня решается, наконец, порвать болезненные отношения с трусливым любовником. О чём Алла и сообщает ему по телефону. Разговор происходит странно: Акимов говорит о какой-то опасности, грозящей Алле. Девушка не воспринимает слова всерьёз. Но вернувшись вечером домой, она с ужасом обнаруживает на пороге тело бывшего возлюбленного. Алла становится главной подозреваемой в убийстве прокурора. Чтобы доказать невиновность, девушка начинает собственное расследование произошедшего. Очень скоро Алла понимает, что во всём как-то замешано таинственное сообщество, которое посещает вдова Акимова Раиса.