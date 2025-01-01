Меню
Энни Поттс
Награды
Награды и номинации Энни Поттс
Annie Potts
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Энни Поттс
Золотой глобус 1979
Best Motion Picture Acting Debut - Female
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
