«Марс» — многосерийное шоу, снятое в жанре документальной драмы. В основе сюжета лежит книжный первоисточник. Действие разворачивается в не самом далеком будущем, когда на Красную планету прибывает пилотируемый корабль с экипажем из шести человек. Их основная задача — организовать первое поселение на Марсе. По ходу развития событий герои сталкиваются с разными опасностями, которые таит в себе атмосфера планеты. Параллельно в сериале показанывставки с комментариями известных ученых, рассуждающих о колонизации Марса.