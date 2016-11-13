Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Марс
Постер сериала Марс
Постер сериала Марс
Постер сериала Марс
Постер сериала Марс
Постер сериала Марс
Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
6 постеров
Киноафиша Сериалы Марс

Марс (2016 - 2018)

Mars 18+
Год выпуска 2016
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал National Geographic Channel
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

«Марс» — многосерийное шоу, снятое в жанре документальной драмы. В основе сюжета лежит книжный первоисточник. Действие разворачивается в не самом далеком будущем, когда на Красную планету прибывает пилотируемый корабль с экипажем из шести человек. Их основная задача — организовать первое поселение на Марсе. По ходу развития событий герои сталкиваются с разными опасностями, которые таит в себе атмосфера планеты. Параллельно в сериале показанывставки с комментариями известных ученых, рассуждающих о колонизации Марса.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Justin Wilkes
Ben Young Mason
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Оливье Мартинес
Оливье Мартинес Ed Grann
Клементин Пуадат Amelie Durand
Сэмми Ротиби
Сэмми Ротиби Robert Foucault
Анамария Маринка
Анамария Маринка Marta Kamen
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Марс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 6 эпизодов
 
Марс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Круче, чем «Монолог фармацевта» или «Поднятие уровня…»: у первой серии этого аниме-хита рейтинг 9,7
Зрители уже отчаялись ждать: в какой серии «Невского» вернулся Фома
Если вас не пугает «Астрал», вот 4 фильма 2020-х, которые все исправят — один из них собрал 98% на Rotten
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала
Да-да, он такой: одна из главных теорий о «Гравити Фолз» подтвердилась 13 лет спустя — спасибо гному, которого стошнило радугой
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ
Фанаты «Гарри Поттера», ваш выход: сможете вспомнить по фрагменту кадра, какая это часть фильма? (тест)
Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше