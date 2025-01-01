Меню
Награды
Награды и номинации Джонатан Глейзер
Jonathan Glazer
Награды и номинации Джонатан Глейзер
Оскар 2024
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Каннский кинофестиваль 2023
Главный приз фестиваля
Победитель
Соревнование
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA 2024
Лучший британский фильм
Победитель
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Лучшая режиссёрская работа
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
BAFTA 2015
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Alexander Korda Award for Best British Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2013
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Golden Lion
Номинант
