Тора Бёрч
Thora Birch
Награды
Награды и номинации Торы Бёрч
Золотой глобус 2002
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Best Dressed
Номинант
Best Line
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Победитель
