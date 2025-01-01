Меню
Награды
Награды и номинации Алексея Германа
Награды
Награды и номинации Алексея Германа
Каннский кинофестиваль 1998
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1998
Полнометражный фильм
Номинант
